Gottesdienst zum Weltgebetstag

"Kommt, alles ist bereit" ist das Motto des diesjährigen Weltgebetstages, der von Frauen aus Slowenien vorbereitet wurde. Ihr Gottesdienst führt die Besucher in das Naturparadies zwischen Alpen und Adria. Vorrangig geht es um Menschen, die sonst ausgegrenzt werden, wie Arme, Geflüchtete, Kranke und Obdachlose. Der Weltgebetstag der Frauen wird in über 120 Ländern der Erde immer am ersten Freitag im März gefeiert. Da dieser Freitag in diesem Jahr der Faschingsfreitag ist, verschiebt sich der Termin in der Pfarreiengemeinschaft Saale-thal auf Freitag, 8. März. Beginn ist um 18.30 Uhr im Pfarrsaal in Euerdorf. Im Anschluss an den Gottesdienst können die Teilnehmer verschiedene landestypische Speisen probieren, außerdem werden Lichtbilder gezeigt. sek