Gottesdienst zum Valentinstag

Am Valentinstag wird im Evangelischen Dekanat Gräfenberg ein Gottesdienst gefeiert, zu dem Liebende eingeladen sind. Singles, Paare mit und ohne Trauschein sowie Geschiedene sind am Donnerstag, 14. Februar, im Valentinstagsgottesdienst willkommen, der um 19 Uhr in der Dreieinigkeitskirche Gräfenberg stattfindet. Es besteht auch die Möglichkeit zur Paar- Segnung. red