Gottesdienst zum Thema "Türen gehen auf"

Am heutigen Mittwoch um 18 Uhr sind Bewohner der Einrichtung von Regens Wagner und Gemeindeglieder der Christuskirche zu einem gemeinsamen Abendgottesdienst in der Josefskirche von Regens Wagner eingeladen. Der Gottesdienst unter dem Motto "Türen gehen auf" will ermutigen, auch in schweren Stunden auf Gott zu vertrauen. Gäste sind willkommen. red