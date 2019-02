Gottesdienst zum Thema Klimaschutz

"Heiß oder Kalt? Hauptsache Klima?", so lautet das Thema des nächsten Timeout-Gottesdienstes am morgigen Sonntag, 17. Februar, um 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Leonhard Breitengüßbach. Unter dem Eindruck von "Fridays for Future" - Schülerdemos einerseits und Klimawandel-Leugner andererseits - ist es klar, dass es bei diesem Thema nicht nur ums Wetter geht, teilen die Initiatoren mit. Man dürfe gespannt sein, welche Gedanken sich Jugendliche, die diesen Gottesdienst vorbereitet haben, zur Bewahrung der Schöpfung gemacht haben. Musikalisch umrahmt wird der Timeout-Gottesdienst wie immer von der Band "Two Generations". red