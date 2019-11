Gottesdienst zum Jubiläum

Die katholische Landvolkbewegung (KLB) in der Region am Obermain lädt zum Familiengottesdienst anlässlich des 50-jährigen Bestehens der KLB in der Region am Obermain am Mittwoch, 20. November, um 18 Uhr in der katholischen Kirche St. Andreas in Wiesen ein. Der Familiengottesdienst bietet Zeit zum Innehalten, Nachdenken über das eigene Leben und über die Arbeit mit und in der KLB in den letzten 50 Jahren sowie zum Danken für die gute Gemeinschaft.

Die KLB in der Region am Obermain wird bei diesem Gottesdienst auch ihrer verstorbenen Mitglieder gedenken und Versöhnung miteinander feiern. Im Anschluss an den Gottesdienst besteht die Möglichkeit zur Einkehr und Begegnung im Brauerei-Gasthof Hellmuth in Wiesen. red