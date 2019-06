125 Jahre katholische Pfarrkirche "Unsere Liebe Frau" in Kulmbach: Aus diesem Anlass feiern die evangelische Kirchengemeinde St. Petri und die katholische Pfarrei "Unsere Liebe Frau" am morgigen Mittwoch um 19 Uhr einen gemeinsamen Gottesdienst in der Pfarrkirche "Unsere Liebe Frau". Die beiden Dekane Thomas Kretschmar und Hans Roppelt sowie Mitglieder der beiden Gemeinden gestalten den Gottesdienst. Nach dem Gottesdienst sind alle zur Begegnung mit Speis und Trank eingeladen. red