Am heutigen Freitag wird am Gügel ein festlicher Gottesdienst zum Herz-Jesu-Fest gefeiert. Jeder erste Freitag im Monat gilt besonders der Verehrung des heiligsten Herzens. Papst Leo XIII. weihte 1899 die ganze Welt dem Herzen Jesu. Das Herz-Jesu-Fest wird am Freitag nach dem zweiten Sonntag nach Pfingsten als Hochfest in der katholischen Kirche gefeiert. Nach alter Überlieferung entstand aus der Seitenwunde - aus dem geöffneten Herzen Jesu - die Kirche. Der festliche Gottesdienst beginnt um 18 Uhr. red