Gottesdienst zum Geburtstag

Den 80. Geburtstag von Pater Richard Pfletschinger feierte die "Pfarreiengemeinschaft Ebern-Unterpreppach-Jesserndorf - Gemeinsam Unterwegs" in einem Dankgottesdienst am Sonntag. Pater Pfletschinger ist seit zehn Jahren mitarbeitender Priester in der Pfarreiengemeinschaft.

Pfarrer Pater Rudolf Theiler bedankte sich für dessen zuverlässige und treue Dienste. Engagiert bringe er die Botschaft der Bibel in seinen Predigten ein. Zuvor war der Ordensmann 14 Jahre in Reckendorf als Pfarrer tätig. Im Juli feierte er sein 50. Priesterjubiläum.

Applaus von Kirchenbesuchern

Die Männerschola Sankt Nikolaus Reckendorf unter der Leitung von Günther Wehnert und der Organist Franz Wagner gestalteten musikalisch die Feier. Die Gottesdienstteilnehmer bedankten sich für die gelungenen Beiträge mit viel Applaus.

Pfarrer Theiler befragte in der Predigt den Jubilar nach dem Werdegang und Erlebnissen seines reichhaltigen Lebens.

Gratulanten waren die Ministranten von Ebern, Werner Riegel, Dritter Bürgermeister der Stadt Ebern, Alexander Schmitt, der Pfarrgemeinderatsvorstand der Kirchenverwaltung von Reckendorf, und natürlich die Männerschola Sankt Nikolaus aus Reckendorf.

Ein weiterer Grund zum Feiern

Da am selben Tag der Ministrant Benedikt Marks seinen elften Geburtstag feierte, wurde er auch vom Pfarrer befragt, warum er Ministrant geworden sei und was ihm am Dienst so gefalle. Mit einem Geburtstagslied trug die gesamte Gemeinde zum Gelingen des Gottesdienstes bei, die im Anschluss dem rüstigen Rentner persönlich gratulieren konnte. Gerne werde er sich weiter in der Pfarreiengemeinschaft einbringen, sagte er. red