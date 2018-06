Am Montag, 2. Juli, wird um 18 Uhr ein festlicher Gottesdienst zum Fest Maria Heimsuchung in der Gügelkirche gefeiert. Der Tag soll an die Begegnung der Muttergottes mit ihrer Base Elisabeth, der Mutter des Heiligen Johannes des Täufers, erinnern. "Es ist ein Zeichen der Achtung und Wertschätzung, wenn die junge Maria zu ihrer alten Cousine kommt um sie zu unterstützen und beizustehen. Beide Frauen freuen sich über ihre Schwangerschaft und tun dies auch kund", heißt es in der Mitteilung der Pfarrei. Bei dem Gottesdienst werden auch Gewitterkerzen gesegnet, die die Gottesdienstbesucher, gegen eine Spende, mitnehmen können. red