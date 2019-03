Gottesdienst zum Feierabend

Am Sonntag, 24. März, lädt die evangelische Kirchengemeinde Hirschaid-Buttenheim um 18 Uhr zum Feierabendgottesdienst in die Matthäuskirche in Buttenheim ein. Der Gottesdienst greift das Motto "Mal ehrlich! 7 Wochen ohne Lügen" der diesjährigen Fastenaktion der Evangelischen Kirche auf. Der Feierabendgottesdienst lädt ein, in freier Form mit modernen Liedern, Impulsen und Anspielen im Alltag innezuhalten. Anschließend wird zu einem kleinen Imbiss eingeladen. red