Einladung ergeht zu den Schulanfangsgottesdiensten. Für die Schulanfänger findet der ökumenische Gottesdienst am Dienstag, 10. September, um 9 Uhr in der katholischen Kirche statt. Für die Schüler der 2., 3. und 4. Klassen findet der ökumenische Schulanfangsgottesdienst am zweiten Schultag, Mittwoch, 11. September, um 8.15 Uhr ebenfalls in der katholischen Kirche statt. Die Kinder werden von den Lehrkräften in die Kirche geführt. red