Gottesdienst zu Ehren des Heiligen Josefs

Zu den Gedenktagen des hl. Josef und des hl. Benedikt im Banzer Stift in Altenbanz findet am Dienstag, 19. März, um 19 Uhr in der Pfarrkirche der Festgottesdienst zum Gedenktag des Hl. Josef statt. Am Donnerstag, 21. März, ist in Banz zum Todestag des hl. Benedikt um 18.15 Uhr Vesper und um 19 Uhr ein Festgottesdienst. Am Sonntag, 24. März, wird um 10.30 Uhr in der Altenbanzer Pfarrkirche ein Familiengottesdienst gefeiert. red