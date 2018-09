Gottesdienst zu "Bonhoeffer in Harlem"

Seit fünf Jahren ist die Ausstellung "Bonhoeffer in Harlem" in der Erlöserkirche beheimatet. Der evangelische Theologe Dietrich Bonhoeffer war eine wichtige Figur des deutschen Widerstandes gegen den Nationalsozialismus. In seinen Kunstwerken spielen für den zeitgenössischen australischen Künstler John Young Bonhoeffers Erfahrungen mit sozialer und politischer Diskriminierung der farbigen Bevölkerung in Harlem während eines Studienaufenthaltes eine maßgebliche Rolle. Bonhoeffer brach 1930, auch aufgrund dieser Erfahrungen, seinen USA-Aufenthalt ab, um sich seiner Verantwortung in Deutschland zu stellen. Am Sonntag, 9. September, finden um 8 Uhr und um 10 Uhr in der Bamberger Erlöserkirche Gottesdienste zum Thema "Bonhoeffer in Harlem" statt. red