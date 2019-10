Mistelfeld/Klosterlangheim - Am Donnerstag, 31. Oktober, findet ab 18.30 Uhr der Vorabendgottesdienst zu Allerheiligen in der Kirche St. Andreas in Mistelfeld statt. Die Messe ist vor allem zum Gedenken an die seit dem vergangenen Allerheiligenfest Verstorbenen aus der Pfarrgemeinde gedacht. Es wird für jeden Verstorbenen eine Kerze entzündet. Am Freitag, 1. November, findet der Friedhofsgang ab 15 Uhr statt. Dazu sollen Gebetbücher mitgebracht werden. red