Die evangelische Kirchengemeinde Burgpreppach lädt für den Himmelfahrtstag (Donnerstag, 30. Mai) um 10.30 Uhr zu einem Gottesdienst unter freiem Himmel am Eichelberg ein. Am leichtesten kommt man zu Fuß an den Veranstaltungsort, indem man von der evangelischen Kirche aus den Weg über die Steinbruchstraße nimmt und am jüdischen Friedhof vorbei in den Wald am Eichelberg geht. Dort folgt man der weiteren Beschilderung. Es gilt zu beachten, dass es vor Ort keine Parkmöglichkeiten für Pkw gibt. Wem der Fußweg zu beschwerlich ist, dem steht ab 9.45 Uhr ein Fahrdienst zur Verfügung, der an der evangelischen Kirche startet. jf