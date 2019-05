Eine Bittprozession zum "Kreuzberg" in Oberthulba findet am Samstag, 25. Mai, statt. Abmarsch ist jeweils an den Kirchen, in Oberthulba um 17 Uhr und in Wittershausen um 16.45 Uhr. Für den Bittgang können im Vorfeld Fürbitten abgegeben werden. Nach Ankunft wird der Gottesdienst unter dem Feldkreuz im Freien gefeiert. Im Anschluss daran gibt es einen Imbiss. Bei Regen wird der Gottesdienst um 17.15 Uhr in Wittershausen gefeiert. sek