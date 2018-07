Gottesdienst und Spiele in Hofheim

Am Sonntag, 8. Juli, findet das Gemeindefest der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Hofheim, Lendershausen und Eichelsdorf statt. Das Fest beginnt mit einem Gottesdienst in der Christuskirche in Hofheim um 10.15 Uhr mit einer Taufe und Tauferinnerung. Für das leibliche Wohl wird gesorgt. Spiele für Jung und Alt sind am Nachmittag geplant. Der Tag endet mit einer Abschlussandacht um 16.30 Uhr in der Christuskirche. Für das Fest werden Kuchenspenden erbeten (bei Gerlinde Saal, Ruf 6969, oder Ute Köttler, Ruf 6831, melden). red