Gottesdienst und Pfarrfest

In der St.-Oswald-Kirche Untersteinach beginnt am Sonntag, 13. Oktober, um 10 Uhr ein zentraler Gottesdienst für die Kirchengemeinden Untersteinach, Stadtsteinach, Rugendorf und Guttenberg. In Stadtsteinach, Rugendorf und Guttenberg finden daher keine Gottesdienste statt. Die Feier mit Pfarrer i. R. Wolfgang Putschky bildet gleichzeitig den Abschluss der Bibelabende in Guttenberg zum Thema "Mit Jesus durch dick und dünn". Im Anschluss steigt das Pfarreifest mit Frühschoppen, Mittagessen und Kaffeetrinken. red