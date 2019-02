Wildflecken vor 18 Stunden

Gottesdienst und Gespräche

Anlässlich des Weltgebetstages findet am Freitag, 1. März, um 18.30 Uhr in der evangelischen Kirche in Wildflecken ein Gottesdienst statt. Anschließend ist Zeit für Gespräche und es gibt einen Imbiss....