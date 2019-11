Gottesdienst und Gang zum Gefallenendenkmal

Am morgigen Sonntag, 17. November, lädt die evangelische Kirchengemeinde Guttenberg/Kupferberg um 9 Uhr zu einem Gottesdienst in der Guttenberger St.-Georgskirche ein. Anlässlich des Volkstrauertages erfolgt im Anschluss an den Gottesdienst der Gang zum Gefallenendenkmal. Der nächste Gottesdienst in der Kupferberger Spitalkirche findet am Buß- und Bettag, 20. November, ab 20 Uhr statt. red