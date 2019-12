Stadtsteinach vor 17 Stunden

Frauenbund

Gottesdienst und Frühstück

Der katholische Frauenbund Stadtsteinach lädt am Donnerstag um 9 Uhr zu einem Adventsgottesdienst in die Pfarrkirche St. Michael ein. Es schließt sich ein Frühstück im Pfarrheim an. red