Gottesdienst und Frühschoppen

Die Pfarrgemeinde Westheim feiert am Sonntag, 24. November, Kirchweih. Beginn ist um 10 Uhr mit einem Gottesdienst, im Anschluss steht der Frühschoppen und Mittagessen im Pfarrheim auf dem Programm. Am Nachmittag unterhält "Joachim" bei Kaffee und Kuchen. Die Kirchgeldeinzahlung ist an diesem Tag vor und nach dem Gottesdienst in der alten Kanzlei möglich. sek