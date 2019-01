Gottesdienst und Brunch

"Du und ihr seid wichtig!" - so lautet die Überschrift des Familiengottesdienstes am morgigen Sonntag, 27. Januar, auf Burg Feuerstein bei Ebermannstadt. Er beginnt um 9 Uhr. Anschließend sind die Familien eingeladen, mit einem gemeinsamen Brunch in den Sonntag zu starten. Einiges dafür haben das Kinderkirchen-Team, die Seelsorge und das Jugendhaus vorbereitet. Da der Gottesdienst ausnahmsweise in der Oberkirche stattfindet, bitten die Verantwortlichen, dass Eltern und Kinder warme Kleidung mitbringen. red