Am Samstag 26. Oktober, findet um 18.30 Uhr in der St. Burkardus Kirche in Oerlenbach der Dankgottesdienst der Retzbachwallfahrer mit Stadtpfarrer Gerd Greier statt. Anschließend sind alle Wallfahrer und Freunde der Wallfahrt zur Begegnung in den Pfarrsaal Oerlenbach eingeladen. Der Gottesdienst und der Begegnungsabend werden von der Retzbachkapelle gestaltet. sek