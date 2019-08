Der ökumenische Gottesdienst im Rahmen des Backofenfestes des Obst- und Gartenbauvereins Bad Brückenau findet am Sonntag, 11. August, bereits um 10 Uhr statt, nicht wie irrtümlich gemeldet um 10.30 Uhr. Das Backofenfest selbst startet bereits am Samstag, 10. August, um 17 Uhr am Backhaus im Georgi-Kurpark, auch am Sonntag herrscht dort weiter nach dem Gottesdienst Festbetrieb. sek