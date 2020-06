Gottesdienst per Video

Am Feiertag Fronleichnam fand wegen Corona ein Gottesdienst der "anderen Art" in der Herz-Jesu-Kirche mit Pfarrer Diter Glaeser, den Lektoren Stefan Fleischmann und Manfred König sowie dem Kommunionhelfer Horst Habermann statt. Den Orgelpart übernahm Mesner und Organist Engelbert Lorenz. Pfarrer Glaeser erinnerte an die Bedeutung des Fronleichnamsfestes. Der Gottesdienst wurde wiederum - wie bereits seit einigen Wochen - per Video übertragen. Foto: privat