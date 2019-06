Die noch recht junge Pfarrei Süd lädt am kommenden Sonntag, 23. Juni, zu einem gemeinsamen Gottesdienst um 15 Uhr rund um die St.-Lukas-Kirche am Ketschendorfer Hang ein. Die Kirche feiert nämlich damit ein halbes Jahr vor Weihnachten das Fest der Geburt Johannes des Täufers. Ein Johannisfeuer gibt es am kommenden Sonntag nicht, teilt die Pfarrei Süd mit. Übrigens: Mit der Stadtbuslinie 7 erreicht man die Lukaskirche. red