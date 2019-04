Zeil am Main vor 16 Stunden

Gottesdienst nicht im "Käppela"

Der geplante Gottesdienst am "Käppela" am Mittwoch, 1. Mai, um 10 Uhr wird aufgrund der Witterung in die Heilig-Länder-Halle verlegt. Die KAB Neubrunn, der Pfarrgemeinderat und die Kirchenverwaltung l...