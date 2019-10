Buckenhofen 15.10.2019

Gottesdienst mit Überraschung

Anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Müttervereins-Buckenhofen findet am Sonntag, 20. Oktober, um 10.30 Uhr in der Kirche St. Josef in Buckenhofen ein Festgottesdienst statt. Jeder Besucher erhält...