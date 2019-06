Gottesdienst mit "Thlokomela"

Am Sonntag, 30. Juni, lädt um 17.30 Uhr die evangelische Kirchengemeinde zu einem "jugendlichen Gottesdienst für alle" in der Christuskirche ein. Er wird musikalisch gestaltet vom Chor "Thlokomela" aus Namibia. Der Gottesdienst wird von Vikar Christian Parchent, Diakonin Judith Bär und einem Mitarbeiterteam gestaltet. Im Anschluss wird eingeladen zum Beisammensein auf dem Kirchplatz bei Snacks und Getränken. Dabei wird "Thlokomela"ein kleines Open-Air-Konzert geben. Zu dem Gottesdienst und anschließendem Beisammensein sind Gemeindeglieder und Gäste aller Altersgruppen eingeladen. Der Sonntagsgottesdienst um 9.30 Uhr wird am 30. Juni zugunsten des "jugendlichen Gottesdienstes" entfallen. red