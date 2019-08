Am Feiertag Mariä Himmelfahrt, 15. August, findet ab 8.30 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche ein Gottesdienst mit Kräuterweihe statt. Nach dem Gottesdienst bieten die Ministranten Kräuterbuschen gegen eine kleine Spende an. Der Erlös ist für die Ministrantenarbeit bestimmt. Blumen- und Kräuterspenden können ab Dienstag, 13. August, bei Angelika Peters abgegeben werden. sf