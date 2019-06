Die Pfarrei Herz Jesu Schwürbitz lädt alle interessierten Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter zum nächsten Gottesdienst mit Kinderkirche am Sonntag, 16. Juni, um 10 Uhr ein. Die Kinder treffen sich mit ihren Eltern zunächst in der Pfarrkirche Herz Jesu und gehen nach der Begrüßung durch Pfarrer Diter Glaeser mit ihren Betreuern in den Kindergarten, um dort spielerisch das Thema "Pfingsten - Heiliger Geist" zu erarbeiten und gemeinsam ein Windspiel zu basteln. hh