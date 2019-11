Diebach vor 20 Stunden

Gottesdienst mit Gedenkstunde

Zum Gedenken der Opfer der Weltkriege findet am Volkstrauertag in Diebach am Sonntag, 17. November, um 18 Uhr ein Gottesdienst statt. Im Anschluss gegen 18.45 Uhr ist die Gedenkstunde am Kriegerdenkma...