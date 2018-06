Gottesdienst mit Gästen in Thuisbrunn

Mit neuen Liedern gestaltet der Singkreis der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Selbitz (Dekanat Naila) anlässlich eines Ausflugs den Gottesdienst am Sonntag, 1. Juli, um 10.15 Uhr in der Thuisbrunner Katharinenkirche. Rund 50 Sänger unter Leitung von Gottfried Stamm laden zum Mitsingen und Zuhören ein. Pfarrer Martin Kühn freut sich auf die Begegnung, war er doch 1995 Gemeindepfarrer in Selbitz. Damals gestaltete erstmals der Singkreis den Neujahrs-Gottesdienst als Konzert. red