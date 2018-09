Gottesdienst mit dem Lichtkreuz-Künstler

Am Sonntag, 16. September, feiert die Kuratiegemeinde Riedenberg einen besonderen Gottesdienst zum Beginn der Kunstausstellung "Spuren zum Licht" in der Pfarreiengemeinschaft "Oberer Sinngrund". Beginn ist um 8.30 Uhr. Dabei wird der Künstler Ludger Hinse selbst zu dem in der Kirche ausgestellten Kreuz eine Interpretation geben. Der Gottesdienst wird vom neuen Pfarradministrator Stefan Redelberger geleitet. Der Gesangverein Frohsinn Riedenberg übernimmt einen Teil der musikalischen Gestaltung. sek