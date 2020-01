Gottesdienst mit dem Blasiussegen

Das Franziskanerkloster weist darauf hin, dass der im Jahresplan veröffentlichte Gottesdienst mit Blasiussesgen am Montag, 3. Februar, um 18 Uhr entfällt, an diesem Tag ist um 8 und 9 Uhr Amt mit Blasiussegen. Bereits am Sonntag, 2. Februar, wird in allen Gottesdiensten ebenfalls der Blasiussegen gespendet, dazu ist Kerzenweihe. red