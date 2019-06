Gottesdienst mit Brotzeit und Picknickdecke

Gottesdienst einmal anders, auf der grünen Wiese. Aber nicht auf einer harten Bierbank, sondern auf einer bequemen Decke. Dazu noch eine gute Brotzeit und das passende Getränk dazu.

Nachdem diese Idee vor zwei Jahren gut angenommen wurde, hatte Pfarrer Peter Hohlweg zusammen mit Pfarrerin Claudia Winterstein auch in diesem Jahr zu einem Freiluftgottesdienst in der evangelischen Kirchengemeinde Unfinden am Himmelfahrtstag eingeladen. Bei gutem Wetter waren viele Gläubige der Einladung zu diesem besonderen Gottesdienst gefolgt, den das "Ü'flder Blech" musikalisch gestaltete, und hörten in der freien Natur auf einer Wiese hinter der Zehntscheune in Unfinden das Wort Gottes.

Vorgestellt wurden in diesem Gottesdienst auch die Konfirmanden des Jahres 2020. Viele Gottesdienstbesucher saßen auf Bänken, manche aber doch auf einer Picknickdecke. sn