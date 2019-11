Gottesdienst mit Blick auf Sterben und Tod

Am Sonntag, 10. November, lädt um 10.30 Uhr die evangelische Kirchengemeinde Burgkunstadt wieder herzlich ein zu einem Farbwechsel-Gottesdienst in der Christuskirche. Im Mittelpunkt des Gottesdienstes steht das Bibelwort des Apostels Paulus: "Der Tod ist verschlungen vom Sieg!" Der Chor "Sound of Faith", Kulmbach, wird die musikalische Ausgestaltung übernehmen. Beim Mittagessen nach dem Gottesdienst im Gemeindehaus ist Gelegenheit zu Begegnung und Gespräch. red