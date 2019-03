Gottesdienst international

Der Internationale Gottesdienst am Samstag um 17 Uhr in der Bayreuther Stadtkirche bringt Christen der verschiedensten Nationalitäten und Konfessionen zusammen. Als Prediger zu Gast sind Thomas Göttlicher, Landessekretär für Integration und Geflüchtete beim CVJM Bayern, und die katholische Bayreuther Hochschulseelsorgerin Barbara Göb. Der Gospelchor Thurnau, unter der Leitung von Iris Meier, sowie Organist Michael Dorn bereichern den festlich-fröhlichen Gottesdienst musikalisch. Die Leitung des Gottesdienstes in englischer Sprache haben Regionalbischöfin Dorothea Greiner und der evangelische Hochschulpfarrer Heinrich Busch. Auch Geflüchtete sind aktiv am Gottesdienst beteiligt in Lesungen und Fürbitten.

Der Internationale Gottesdienst ist offen für alle. Insbesondere sind Geflüchtete, ausländische Mitbürger und Studenten angesprochen. Muslime sind willkommen. red