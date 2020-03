Thurnau 25.02.2020

Gottesdienst in Thurnau live im TV

Der Gottesdienst am Sonntag, 8. März, um 10 Uhr in der Thurnauer St.-Laurentius-Kirche wird im Bayerischen Fernsehen übertragen. Wegen der Live-Sendung sollten alle Besucher bereits um 9.45 Uhr im Got...