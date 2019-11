Gottesdienst in Morizkirche

Im Gottesdienstanzeiger von letzter Woche war ein Gottesdienst nicht verzeichnet: Am heutigen Buß- und Bettag findet dieser Gottesdienst ab 10 Uhr in der Morizkirche mit Dekan Kleefeld statt. Außerdem ist am Abend ab 19 Uhr ein Gottesdienst in der Heiligkreuzkirche, ebenfalls mit Kleefeld. red