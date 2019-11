Am Sonntag, 10. November, feiert der katholische Seelsorgebereich Aurach-Seebachgrund um 11 Uhr in St. Josef Niederndorf einen Gottesdienst in englischer Sprache. Eingeladen sind alle Christen, deren Muttersprache nicht die deutsche Sprache ist oder die gerne einmal einen Gottesdienst in einer anderen Sprache feiern wollen.

In Englisch: Hearty welcome to all to take part in the Holy Eucharist in English language on 10th of November, at 11 o'clock in Niederndorf St. Joseph Church. The Philippian choir group will help us to celebrate this Eucharist with their melodious singing. Let us come together to experience the Lord and pray to Him. red