Die evangelische Kirchengemeinde Mainleus lädt an Christi Himmelfahrt, 30. Mai, um 10 Uhr zu einem Gottesdienst an der Mainleuser Sommerhalle auf dem Freibadgelände ein. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Sommerhalle statt. Anschließend ist Gelegenheit zu einem gemütlichen Beisammensein. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. red