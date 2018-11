Gottesdienst in der Katzogelhalle

Am Dienstag, 4. Dezember, findet um 15 Uhr in der Katzogelhalle ein Gottesdienst mit Krankensalbung statt. Das Sakrament der Krankensalbung gilt dem ganzen Menschen.Dazu sind alle Pfarrangehörigen, aber auch Besucher aus allen Pfarreien des Seelsorgebereichs willkommen. Ein Beisammensein mit Kaffee und Kuchen schließt sich an. Zur Krankenkommunion kommt Pfarrer Glaeser am gleichen Tag ab 9 Uhr nach Hochstadt und in die Dörfer. red