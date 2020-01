Gottesdienst im Wirtshaus

Neue Wege geht die Kirchengemeinde Watzendorf : Am Sonntag, 5. Januar, um 10 Uhr lädt sie zum "Wirtshausgottesdienst" in den Saal der Gastwirtschaft "Zum goldenen Stern" (Schramm) in Neuses an den Eichen ein. Musikalisch umrahmt wird der Gottesdienst vom Männergesangverein Neuses an den Eichen. Im Anschluss gibt es ein gemütliches Beisammensein mit der Möglichkeit, Mittag zu essen. red