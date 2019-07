Gottesdienst im "Struwwelpeter"

Gott feiern - modern, frisch, gemeinsam: Am morgien Samstag, 20. Juli, findet um 18 Uhr im Treff "Struwwelpeter" eine kleine Spezialausgabe der "Saturday Night Church" statt. Alle zwei Monate treffen sich Jugendliche und jung gebliebene Erwachsene aller Konfessionen zum Feiern in Kronach. An der Bar gibt es alkoholfreie Getränke und Snacks, es gibt eine Chill-out-Lounge und eine Band. Lichteffekte und Video-Animationen sorgen für Konzertatmosphäre. Kreative Elemente sorgen für einen abwechslungsreichen Abend. hs