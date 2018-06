Gottesdienst im Seniorenheim

red



Der nächste katholische Sonntagsgottesdienst im Seniorenheim St. Kunigund in Altenkunstadt findet am Sonntag, 8. Juli, um 15.30 Uhr statt. Mehr als zehn Jahre hatte der verstorbene Pater Wladyslaw Dymny die Gottesdienste im Seniorenheim in Altenkunstadt gefeiert. Pfarrer Dymny wollte am 17. Juni sein 60-jähriges Priesterjubiläum feiern. Am 17. Juni verstarb er jedoch. Die Tradition mit zwei Gottesdiensten im Monat am Sonntagnachmittag soll beibehalten werden, so die Gottesdiensthelferin und Lektorin Maria Winkler.