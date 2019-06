Am Montag, 10. Juni , findet im Schlosspark (Pfarrer Pflüger Park) in Thundorf ein gemeinsamer ökumenischer Gottesdienst für die gesamte katholische Pfarreiengemeinschaft "Im Lauertal" und allen evangelischen Lauertalgemeinden mit der evangelischen Pfarrerin Elfriede Schneider und dem katholischen Geistlichen Peter Rüb statt. Beginn ist um 10 Uhr. Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst nicht im Park, sondern in der katholischen Kirche St. Laurentius statt. mib