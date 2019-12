Gottesdienst im Schloss

Am Sonntag, 15. Dezember, findet um 14 Uhr im Kellergewölbe des Schlosses in Elfershausen ein Familiengottesdienst zum Advent statt. Im Anschluss an den Gottesdienst lädt die evangelische Kirchengemeinde zum adventlichen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen ein. Auch der Büchertisch ist an diesem Tag geöffnet. sek