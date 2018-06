red



Am kommenden Sonntag, 1. Juli, feiert die evangelische Kirchengemeinde Schney ab 17 Uhr wieder einen Gottesdienst im Park beim Kirchweiher. Das Thema lautet dieses Mal "Das Kreuz mit dem Kreuz. Was das Kreuz in der Kirche für uns bedeutet". Mit Anspiel, Geschichte und einer Aktion wird das Thema noch einmal neu lebendig, das in der öffentlichen Diskussion jetzt viele beschäftigt hat. Ein Team bereitet diesen Gottesdienst vor uns führt ihn gemeinsam durch. Die Band "Glasklar" der Kirchengemeinde sorgt für die musikalische Umrahmung. Im Anschluss gibt es einen kleinen Imbiss im Park. Bei kaltem und/oder nassem Wetter wird der Gottesdienst in der Kirche und der Imbiss im Gemeindehaus stattfinden.